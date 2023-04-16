TOFAŞ Basketbol Takımı, 25. hafta mücadelesinde deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i uzatmada 88-95’lik skorla yenerek play-off yolunda ligdeki 10. galibiyetine imza attı.DENİZLİ (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 25. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’e konuk oldu.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan maça Berk Uğurlu, Rob Gray, Berke Büyüktuncel, Brady Manek, Boubacar Toure beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, rakibin 9-0’lık başlangıcı karşısında ilk basketini kaptan Berk Uğurlu ile buldu. Boubacar Toure, Arturas Milaknis ve Milton Doyle’un sayılarıyla 8. dakikada skoru 17-13 yapan Bursa ekibi, Milton Doyle ve Rob Gray’in basketleriyle çeyrek sonuna durumu eşitledi: 17-17.

İkinci periyoda Brady Manek’in üçlüğüyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Rob Gray, Arturas Milaknis ve Brady Manek’in sayılarıyla 12.40’ta 5 sayılık farkı yakaladı: 22-27. Rakibin aldığı mola dönüşü de Arturas Milaknis, Milton Doyle ve Brady Manek’in basketleri 14.30’da farkı çift hanelere (24-34) çıkaran konuk takım, rakip sayılarına Boubacar Toure ve Brady Manek ile karşılık vererek 16. dakikada skoru 30-39 yaptı. Ancak çeyrek sonunda üst üste skor bularak arayı kapatan Yukatel Merkez efendi farkı 3 sayıya kadar çekti ve TOFAŞ devreye 40-43 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğe üç sayılık basketle başlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi skoru 43-43 eşitlerken, periyot başında rakip sayılarına Rob Gray ve Brady Manek ile karşılık verse de ev sahibi takım, 6-0’lık seri ile 24.40’ta 5 sayılık fark yakaladı: 52-47. Mola dönüşü bu seriye Brady Manek’in üçlüğüyle son veren TOFAŞ Basketbol Takımı, Milton Doyle’un üçlüğüyle 52-54 yeniden öne geçse de Denizli temsilcisi son çeyreğe 58-54 üstünlükle girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan dördüncü periyodun başında Berk Uğurlu ve Rob Gray ile sayılar bulan TOFAŞ, Arturas Milaknis’in üçlüğüyle 32. dakikada farkı 1’e (62-61) çekti. Milaknis ile bir üçlük daha bulan Mavi Yeşilliler, skoru 64-64’e getirirken, Milton Doyle’un üçlüğü son 6 dakikaya girerken TOFAŞ’ı 66-67 öne geçirdi.

Uzatma bölümüne Milton Doyle ve Brady Manek’in üçlükleriyle hızlı başlayan Bursa temsilcisi, Boubacar Toure’nin smaçlarıyla bitime 1.50 kala 6 sayılık farkı yakaladı: 82-88. Kalan bölümde de Boubacar Toure, Rob Gray ve Arturas Milaknis ile skor bulan TOFAŞ, parkeden 88-95 galip ayrılmayı başardı.

Denizli deplasmanında TOFAŞ’ta Milton Doyle ve Brady Manek 23’er sayıyla takımın en skorer isimleri olurken; Arturas Milaknis 16 sayı; Boubacar Toure 15 sayı ve Rob Gray de 14 sayı kaydetti. Tyler Ennis ise yabancı kontenjanı nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 22 Nisan Cumartesi günü evinde Anadolu Efes ile oynayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki maç saat 15.30’da başlayacak.