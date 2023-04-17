TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 22 Nisan Cumartesi günü saat 15.30’da Anadolu Efes ile sahasında oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta mücadelesinin biletleri Biletix’te satışa çıktı.BURSA (İGFA) - Deplasmanda aldığı Yukatel Merkezefendi Belediyesi galibiyetiyle ligdeki 10. galibiyetine ulaşan ve haftayı play-off potasında; 8. sırada kapatan TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 25. hafta mücadelesinde evinde Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

22 Nisan Cumartesi günü saat 15.30’da, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak mücadelenin biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix parekende noktalarından satışa çıkarken, karşılaşma günü salon bilet gişesi ise saat 10.00’dan itibaren açık olacak. Sınırlı sayıdaki saha içi (courtside) koltuk da Biletix’ten satın alınabilecek.

TOFAŞ-Anadolu Efes maçı bilet fiyatları şu şekilde;

Pota Arkası (205-206-215-216) - 40.00 TL

Köşe Tribünler (203-204-213-214-217-218-306-308-320-322-325-327) - 50.00 TL

Normal Tribün (209-210-212-314-316-317-319) - 60.00 TL

Çekme Tribün (101-102-106-107-108-109-110) - 135.00 TL

VIP 2 (301-302-303) - 150.00 TL

VIP 1 (201) - 200.00 TL

SAHA İÇİ KOLTUK FİYATLARI;

B3 (1-20, 30-40 arası) - 1.000.00 TL

B2 (1-2-3 – 40-48 arası) - 1.500.00 TL

B1 (49-50) - 2.000.00 TL