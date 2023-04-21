TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 26. hafta mücadelesinde evinde Anadolu Efes’i konuk edecek. 22 Nisan Cumartesi günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 15.30’da başlayacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. haftasında TOFAŞ, sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya geliyor. Deplasmanda aldığı Yukatel Merkezefendi Belediyesi galibiyetiyle ligdeki 10. galibiyetine ulaşan ve son 5 haftaya play-off potasında; 8. sırada giren Bursa temsilcisi, taraftarının desteğiyle evinde oynayacağı bu önemli mücadeleyi kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedeflerken, ligde 18 galibiyet-7 mağlubiyet ile 4. sırada bulunan konuk Anadolu Efes, geçen hafta sahasında Beşiktaş Emlakjet’i 104-88 yenmeyi başarmıştı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadelede TOFAŞ Basketbol Takımı, son dakikaya kadar maçın içinde olmasına rağmen parkeden 84-76 mağlup ayrılmıştı.

Yarın oynanacak Tofaş-Anadolu Efes mücadelesi saat 15.30’da başlayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki karşılaşma BeIN SPORTS 5’den canlı olarak ekranlara gelecek. Müsabakayı Mehmet Karabilecek, Kerem Baki ve Sinem Tetik hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını yarın deplasmanda Aliağa Petkimspor ile yapacak. Enka Spor Salonu’ndaki maç saat 13.00’de başlayacak.