Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı, kamp çalışmaları için Antalya’ya gitti. Mavi Yeşilliler, 5-12 Eylül tarihleri arasında Gloria Sports Arena’da gerçekleştirilecek kampta 4 hazırlık maçı oynayacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2023-2024 sezonu hazırlıklarının ikinci etabını Antalya’da gerçekleştirecek.

Yeni sezon hazırlıklarına 14 Ağustos’ta kendi tesislerinde başlayan ve oynadığı iki hazırlık maçında Çağdaş Bodrumspor’u 81-74 mağlup edip; Merkezefendi Belediye Basket’e 91-102 kaybeden Bursa ekibi, ikinci etap çalışmaları için bugün Antalya’ya gitti. İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Akdeniz’e geçen Mavi Yeşilliler, 5-12 Eylül tarihleri arasında Belek’teki spor oteli Gloria Sports Arena’da kampa girecek ve burada 4 hazırlık maçı oynayacak.

Gloria Cup kapsamında 6 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de Fransız temsilcisi AS Monaco ile kozlarını paylaşacak olan TOFAŞ Basketbol Takımı, 8 Eylül Cuma günü saat 17.45’te Rusya temsilcisi BC Runa Moscow ve 10 Eylül Pazar günü saat 17.45’te ise bir diğer Rus ekibi Lokomotiv Kuban ile karşı karşıya gelecek. TOFAŞ, 12 Eylül Salı günü saat 14.00’te Anadolu Efes ile oynayacağı özel maç ile Antalya kampını tamamlayarak Bursa’ya dönüş yapacak.