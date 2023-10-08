TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 2. haftasında deplasmanda Beşiktaş Emlakjet ile karşı karşıya gelecek. 8 Ekim Pazar günü BJK Emlakjet Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak ve beIN SPORTS 5’den canlı olarak ekranlara gelecek.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, Beşiktaş Emlakjet’e konuk oluyor.

Orhun Ene yönetiminde ligde yeni sezona sahasında aldığı Reeder Samsunspor galibiyetiyle başlayan Bursa ekibi, İstanbul deplasmanında galibiyet arayacak. Yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda Darüşşafaka Lassa’ya kaybeden Beşiktaş Emlakjet ise hafta arasında oynadığı Eurocup karşılaşmasında İspanya’da Joventut Badalona’yu 62-63 mağlup etti.

8 Ekim Pazar günü BJK Emlakjet Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

BeIN SPORTS 5’den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.