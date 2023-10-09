TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 2. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş Emlakjet’e 69-54 mağlup oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, Beşiktaş Emlakjet’e konuk oldu. BJK Emlakjet Spor Kompleksi’nde oynanan mücadeleye Cassius Winston, Caleb Homesley, Tolga Geçim, J.J. O’Brien, Ege Demir beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Ege Demir ile buldu.

Bursa ekibi, Caleb Homesley ve Tolga Geçim’in sayılarıyla 5. dakikada televizyon molasına 7-9 önde girerken, mola dönüşü rakip sayılarına Cassius Winston ve Caleb Homesley ile karşılık veren TOFAŞ, 8. dakikada skoru 12-16 yaptı ve ilk çeyreği 15-17 önde kapattı.

İkinci periyoda Özgür Cengiz, Caleb Homesley ve Tolga Geçim’in basketleriyle 6-0’lık seri bularak başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, 12. dakika sonunda 8 sayılık farkı yakaladı: 15-23. Zeljko Sakic ve Caleb Homesley’in sayılarıyla üstünlüğü korumaya çalışan konuk ekip, Berk Uğurlu’nun son saniye üçlüğüne engel olamayınca soyunma odasına 28-27 geride girdi.

Üçüncü çeyreğin başında TOFAŞ, hücumda istediği sayıları bulamazken, Beşiktaş Emlakjet 14-0’lık seri ile 26.40’da 15 sayılık fark (42-27) yakaladı. Bu seriye Ege Demir’in basket-faul sayıları son verse de son periyoda 50-33 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi.

Dördüncü periyoda Zeljko Sakic’in üç sayılık basketiyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Cassius Winston ve Ege Demir’in sayılarıyla 7-1’lik seri bularak 32. dakikada farkı 11’e çekti: 51-40. Rakibin sayıları karşısında Caleb Homesley, Ege Demir, Özgür Cengiz ve Tolga Geçim’in basketleriyle bitime 2.08 kala farkı 10’a (63-53) indiren Mavi Yeşilliler, kalan bölümde devamını getiremeyince parkeden 69-54 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş Emlakjet deplasmanında TOFAŞ’ta Caleb Homesley 15 sayı; Ege Demir 12 sayıyla oynarken; Austin Wiley ve Mustafa Kurtuldum sakatlıkları nedeniyle; Luke Maye de yabancı kontenjanı nedeniyle mücadelede forma giymedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 13 Ekim Cuma günü deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile yapacak.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’ndaki maç saat 19.00’da başlayacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde sezonun ilk karşılaşmasını ise 18 Ekim Çarşamba günü Bosna Hersek deplasmanında Igokea m:TEL ile oynayacak.