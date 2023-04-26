TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 6 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30’da Darüşşafaka Lassa ile sahasında oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta mücadelesinin biletleri Biletix’te satışa çıktı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet alan ve play-off mücadelesini sürdüren TOFAŞ’ın ligin 28. haftasında sahasında oynayacağı Darüşşafaka Lassa karşılaşması biletleri satışa çıktı.

6 Mayıs Cumartesi saat 15.30’da, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak mücadelenin biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix parekende noktalarından satışa sunulurken, karşılaşma günü salon bilet gişesi ise saat 10.00’dan itibaren açık olacak.

Sınırlı sayıdaki saha içi (courtside) koltuk da Biletix’ten satın alınabilecek.