TOFAŞ Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonunda Bursa’yı ve ülkemizi Avrupa kupalarında Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek. Turnuvada yeni sezon kuraları 5 Temmuz’da çekilecek.BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League’de (BCL) 2023-2024 sezonunda yer alacak takımlar açıklandı. Organizasyonun 8. sezonunda 28 farklı Avrupa ülkesinin temsilcisinin yer alacağı şampiyonada bulunmak üzere 63 takım başvuru yaptı ve 27 Haziran Salı günü toplanan Basketbol Şampiyonlar Ligi Kurulu, normal sezon için 32; eleme turu için ise 24 takımın isimlerini onayladı. Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk yılında son 16 turu, ikinci yılında çeyrek final oynama başarısı gösteren, geçen yıl ise organizasyona play-in turunda veda eden TOFAŞ, 2023-2024 sezonuyla birlikte 4. sezonunda şampiyonaya normal sezondan katılacak.

Turnuvada yeni sezon kuraları 5 Temmuz Çarşamba günü çekilecek ve eleme turundan gelecek 4 takım ile birlikte 32 takımdan oluşacak normal sezonda karşılaşmalar 4’er takımlı 8’li grup şeklinde oynanacak. Grup liderlerinin doğrudan son 16 turuna yükseleceği şampiyonada gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan ekipler play-in maçları sonucunda play-off’a kalmaya çalışacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu 17 Ekim’de başlayacak normal sezon karşılaşmalarıyla start alacak ve şampiyonanın Dörtlü Final organizasyonu Mayıs 2024’te gerçekleştirilecek.

Normal Sezonda Yer Almaya Hak Kazanan Takımlar;

AEK (GRE), Bertram Yachts Derthona (ITA), Bursaspor (TUR), Darussafaka Lassa (TUR), Dinamo BDS Sassari (ITA), EWE Baskets Oldenburg (GER), Falco Vulcano Szombathely (HUN), Filou Oostende (BEL), Galatasaray Nef (TUR), Hapoel Bank Yahav Kudüs (ISR), Hapoel Holon (ISR), Igokea m:tel (BIH), JDA Bourgogne Dijon (FRA), King Szczecin (POL), Le Mans Sarthe Basket (FRA), Lenovo Tenerife (ESP), MHP RIESEN Ludwigsburg (ALMANYA), Opava (ÇEK), PAOK mateco (YUNAN), Peristeri bwin (YUNAN), Pınar Karşıyaka (TUR), Promitheas Patras (YUNANİSTAN), Rio Breogan ( ESP), Rytas Vilnius (LTU), Telekom Baskets Bonn (GER), Tofas Bursa (TUR), UCAM Murcia (ESP), Unicaja (ESP), VEF Riga (LAT).

Eleme Turuna Katılacak Takımlar;

Bakken Bears (DEN), BG Gottingen (GER), Caledonia Gladiators (GBR), Cholet Basket (FRA), CSM CSU Oradea (ROU), FMP Soccerbet (SRB), Happy Casa Brindisi (ITA), Kahramanlar Den Bosch (NED), Ironi Hay Motors Ness Ziona (ISR), Jonava CBet (LTU), Kalev/Cramo (EST), Karhu Basket (FIN), Legia Warszawa (POL), Monbus Obradoiro (ESP), Mornar Barsko Zlato (MNE), Norrköping Dolphins (SWE), Pallacanestro Varese (ITA), Patrioti Levice (SVK), Peja (KOS), Petrolina AEK LCA (CYP), Telenet Giants Antwerp (BEL), TSU Tiflis (GEO), SIG Strasbourg ( FRA), SL Benfica (POR).