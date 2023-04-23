Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. haftasında sahasında Anadolu Efes’i 66-63 yenerek son 5 haftada 4.; ligdeki 11. galibiyetine imza atan TOFAŞ’ta Başantrenör Orhun Ene karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunduBURSA (İGFA) - Eski günlerdeki gibi kendi sahasında kazanan, geri adım atmayan kimliklerine kavuşmaya başladıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı Orhun Ene, karşılaşmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı; “Biz mi çok iyiyiz Anadolu Efes mi çok kötü? Anadolu Efes iyi değil, onu gerçek olarak kabul etmek lazım. Sahada yetenek olarak Anadolu Efes takımının oyuncu potansiyeli, kenar yönetimi olarak çok iyi bir ekip ama onların düşüşte olması bugün maçı çok başka bir havaya soktu. Çok moralli olmadıklarını biliyorduk ama moralli olmasalar da maçın bir anında, bir araya geldiklerinde fark yaratacak bir takım. Hep maçın sonunu konuştuk bu hafta. Bir şekilde eğer rakibimize istediği farkı vermediğimizde, maç kafa kafaya gittiğinde oyunun sonunda kırılıyorlar bulundukları durumdan dolayı.

Onun için bu kırılganlık oyunun sonunda bizim işimize yaradı. Tabii ki oyuncularımızın gayretini, teknik olarak bu maça hazırlamamızı göz ardı edemeyiz. Burada herkes çok büyük emek verdi. Ama bizim de onları mental olarak kötü bir zamanda yakaladığımız da bir gerçek. Evimizde son oynadığımız tüm maçları ligin üst sırasında yer alan takımlara karşı oynadık. Eski günlerdeki gibi kendi sahasında kazanan, geri adım atmayan takım ortaya çıkıyor. Bu beni kendi adıma mutlu ediyor. İnşallah kalan maçlarımızda da bu isteği ve arzuyu devam ettiririz. Daha önce de “lig bizim için yeni başlıyor” demiştim. Bunu devam ettirirsek diğer takımların yaşadığı düşüşlerde hep avantajlı biz çıkacağız. En önemlisi buna hazır olmak.”