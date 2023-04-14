Tofaş 18 Yaş Altı Takımı, ev sahipliğini yaptığı Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü gününde İsrail temsilcisi Bnei Herzliya’yı 99-68 mağlup etti. B Grubu’nu namağlup lider tamamlayan Mavi Yeşilliler, yarı finalde 14 Nisan Cuma günü saat 21.15’te Hapoel Jerusalem ile karşılaşacak.BURSA (İGFA) - Tofaş Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde ve FIAT’ın katkılarıyla 11-15 Nisan tarihlerinde Bursa’da düzenlenen FIBA Youth Basketball Champions League’de (Youth BCL) grup maçları sona erdi.

Kupanın ilk iki gününde 3’de 3 yapan TOFAŞ 18 Yaş Altı Takımı, üçüncü gün mücadelesinde İsrail temsilcisi Bnei Herzliya ile karşılaştı. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen Bursa temsilcisi, rakibini 99-68 gibi farklı bir skorla yenerek grup aşamasını namağlup lider tamamladı. Ömer Alp Engin’in 21 sayı-6 ribaund-4 asist ile yıldızlaştığı karşılaşmada Cem Küçüközkan 15 sayı; Arda Konuk ve Sarp Ali Özaydemir ise 13’şer sayıyla katkı verdi.

Bu sonuçla B Grubu lideri olarak adını son 4’e yazdıran Cem Akdağ idaresindeki TOFAŞ 18 Yaş Altı Takımı, yarı final mücadelesinde A Grubu ikincisi Hapoel Jerusalem ile kozlarını paylaşacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki maç saat 21.15’te başlayacak.

Turnuvanın son 2 gününde tüm müsabakalar Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak ve Youth BCL’in ilk şampiyonunu belirleyecek final heyecanı ise 15 Nisan Cumartesi günü yaşanacak.