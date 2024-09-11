TOFAŞ Basketbol Takımı, Antalya kampında Gloria Cup 2024 mücadelesinde karşı karşıya geldiği Litvanya temsilcilsi Zalgiris Kaunas’ı 14 sayı geriden gelerek 74-75 mağlup etmeyi başardı.ANTALYA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon hazırlıkları kapsamında beşinci hazırlık maçını Litvanya temsilcilsi Zalgiris Kaunas ile oynadı.

Antalya kampının 8. gününde, Belek’teki spor oteli Gloria Sports Arena’da oynanan Gloria Cup 2024 mücadelesine Alex Perez, Marcquise Reed, J.J. O’Brien, Yiğitcan Saybir, Kris Bankston beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, 5. dakikayı 7-10 önde geçerken, ilk çeyrek 17-16 Zalgiris Kaunas’ın üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyot başında rakip sayılarına Berk Demir ve Alex Perez ile karşılık veren Bursa ekibi, 16.30’ta farkı 2’ye (32-30) indirirken, çeyrek sonunda rakip üçlüklerine engel olamayan TOFAŞ, soyunma odasına 42-32 geride girdi.

Üçüncü çeyreğin başında Marcquise Reed, J.J. O’Brien ve Alex Perez’in sayılarıyla 10-0’lık seri bularak durumu 46-42 yapan TOFAŞ Basketbol Takımı, rakip sayılarına J.J. O’Brien ve Yiğitcan Saybir ile karşılık verirken, periyot Yiğitcan Saybir’in son saniye üçlüğüyle 60-54 sona erdi. Dördüncü periyotta müthiş bir geri dönüşe imza atan TOFAŞ, Yiğitcan Saybir, Cem Küçüközkan, Alex Perez ve Marcquise Reed’in basketleriyle parkeden 74-75 galip ayrılmayı başardı.

Zalgiris Kaunas karşısında TOFAŞ’ta Alex Perez ve J.J. O’Brien 16’şar sayıyla takımın en skorerleri olurken; Yiğitcan Saybir’den 13 sayı; Marcquise Reed’den 11 sayılık katkı geldi. Kaptan Tolga Geçim ile yabancı oyunculardan Uros Trifunovic tedbir amaçlı bu karşılaşmada forma giymedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Gloria Cup 2024’teki ikinci maçını 13 Eylül Cuma günü Anadolu Efes’e karşı oynayacak. Gloria Sports Arena’daki sezonun altıncı hazırlık karşılaşması saat 16.30’da başlayacak ve Tivibu Spor’dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.