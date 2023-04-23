TOFAŞ Basketbol Takımı, 26. haftasında sahasında Anadolu Efes’i 66-63 mağlup ederek play-off yolunda önemli bir galibiyete daha imza attı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. haftasında TOFAŞ, evinde Anadolu Efes’i konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Tyler Ennis, Milton Doyle, Berke Büyüktuncel, Brady Manek, Boubacar Toure beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Boubacar Toure ile buldu. Brady Manek ve Berke Büyüktuncel’in sayıları sonrası Milton Doyle’un üçlükleriyle 4. dakikada fark 9’a (15-6) çıkarken, televizyon molasına 15-10 ev sahibi takımın üstünlüğüyle girildi. Mola dönüşü Boubacar Toure ile skor üreten Bursa temsilcisi, ilk periyodu 20-19 önde kapattı.

TOFAŞ Basketbol Takımı ikinci çeyreğe de Boubacar Toure ve Tyler Ennis’in basketleriyle başlasa da Anadolu Efes bulduğu 8-0’lık seri ile 24-27 öne geçti. Bu seriye Brady Manek’in smaç basketi son verirken, Tyler Ennis’in üçlüğü sonrası Brady Manek’in sayılarıyla öne geçerek ilk yarıyı 35-33 üstünlükle kapattı.

Üçüncü çeyreğe de Brady Manek’in basketiyle başlayan TOFAŞ, rakip sayılarına Tolga Geçim, Tyler Ennis, Brady Manek ile karşılık vererek Milton Doyle’un üçlüğüyle 26.30’da farkı 6’ya çıkardı: 48-42. Bir üçlük de Özgür Cengiz’in elinden bulan Mavi Yeşilliler, Tolga Geçim’in sayılarıyla son çeyreğe 53-51 önde girdi.

Dördüncü periyodun başında Will Clyburn’ün üçlüğüne yanıt Tyler Ennis’ten gelirken, Boubacar Toure’nin basketleri sonrası Milton Doyle’un üçlüğü bitime 3.30 kala TOFAŞ’ı 61-60 önde tuttu. Milton Doyle’un turnike basketi sonrası Tolga Geçim’in kritik üçlüğüyle bitime 1.04 kala 5 sayılık fark (66-61) yakalayan TOFAŞ Basketbol Takımı, kalan sürede üstünlüğünü koruyarak parkeden 66-63 galip ayrılmayı başardı.