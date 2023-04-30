Kötü başladıkları bir maçı son haftalardaki galibiyetin özgüveniyle çevirmeyi başardıklarını belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, “Play-off için kapı araladık. Kalan 3 maçımızı da bu iştah ve özgüveni kaybetmeden oynamak istiyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 27. haftasında deplasmanda Aliağa Petkimspor’u 95-85 mağlup ederek son 6 maçtaki 5. galibiyetini alan TOFAŞ’ta Başantrenör Orhun Ene karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Kötü başladıkları bir maçı son haftalardaki galibiyetin özgüveniyle çevirmeyi başardıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı;

“Kötü başladığımız bir maç esasında. Saat 13.00 maçlarında zorluk yaşıyor oyuncular. Özellikle deplasman takımları yol da üstüne eklenince zorlanabiliyor. O nedenle ilk yarıda yüzdemiz düşüktü. Herkes bunu yaşayabiliyor. Bu konuya dikkat etmemize rağmen maça kötü başladık. İlk yarıyı 33 sayıyla tamamlamışken kötü başladığımız bir maçı 95 sayıya ulaşarak çevirmemiz üst üste gelen galibiyetlerin vermiş olduğu özgüvenle oldu. Oyuncularımızın özgüvenleri şu an çok üst noktada. İkinci yarıyı iyi oynadığımızı düşünüyorum. Aliağa Petkimspor başarılı bir takım özellikle iç sahada. Geçen hafta da Beşiktaş deplasmanından kazanarak gelmişlerdi. Zor bir deplasmandan akıllı oynayarak galibiyet çıkarttığımız için mutluyuz. Uzun rotasyonunda Boubacar Toure’nin arkasında oynattığımız bütün oyuncular o pozisyonun gerçek oyuncusu değil. Hücumu konusunda demiyorum ama savunma için bizim adımıza önemli bir oyuncu. Onu da bugün iyi saklamadık. Oynadığı dönemde de çok etkili oldu. Önemli bir galibiyet. Play-off için kapı araladık. Şimdi 3 tane daha maçımız var. Oyuncularımız inşallah bu iştahlarını ve özgüvenlerini kaybetmeden bu 3 maçı da oynarız. Kendi şehrimize, Türk basketboluna yakışan bir TOFAŞ’ı tüm basketbol severlere gösteririz.”