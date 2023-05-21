Zor fikstürde önemli bir yarışa çıktıklarını, takımın başka bir kimliğe bürünerek play-off hakkını almayı başardığını belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, “Özgüvenimiz yerinde. Hem oynadığımız basketbol; hem de iddiamız ile play-off’a renk katacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. Haftasında sahasında Bahçeşehir Koleji’ni 92-79 yenerek normal sezonu 7. sırada tamamlayan ve play-off’a adını yazdıran TOFAŞ’ta Başantrenör Orhun Ene karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Takımın başına geldiğinde 6 galibiyetlerinin olduğunu, kalan 14 haftada zor fikstürde 9 galibiyet alarak play-off’a kalmayı başardıklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı; “Kritik bir dönemde takımın başına geçtim. 14. Hafta sonunda takımın 6 galibiyeti vardı. Bahçeşehir maçıyla birlikte 15. galibiyetimizi aldık. Kulüp olarak hedefimiz hem kendi programımızdan yetiştirdiğimiz oyuncuları seviye olarak yukarılara çıkarmak, hem de iyi basketbol oynayarak ilk 8 içerisinde yer almaktı. Zor fikstürde önemli bir yarışa çıktık. Buradan seyircilerimize de teşekkür etmek istiyorum. Hiçbir zaman takımı desteksiz bırakmadılar. En kötü günde bile bir inanç sergilediler. Kulübümüze de teşekkür etmek lazım, çok önemli hamleler yapıp 2 tane oyuncu alma şansı bulduk. Oyuncularımız da bu süreçte tekrardan başka kimliğe büründüler ve bir inanç gösterdiler. Bunun sonucunda da çok kötü bir durumdan, kötü bir fikstürde bugünlere geldik. Kendi özgüvenimiz yerinde. Play-off’ta muhakkak ki çok güçlü takımlar olacak ama biz de play-off’a hem oynadığımız basketbol ile; hem de iddiamız ile renk katacağız.”

Orhun Ene yönetiminde son 9 maçta 8 galibiyet alan TOFAŞ Basketbol Takımı, normal sezonu üst üste 6 galibiyetle tamamladı. Darüşşafaka Lassa’nın Gaziantep Basketbol karşısında kazanmasıyla play-off’a 7. sıradan giren Bursa temsilcisi, play-off çeyrek finalinde 2. sıradaki Fenerbahçe Beko ile eşleşti. İki galibiyete ulaşan tarafın yarı finale yükseleceği seride saha avantajı Fenerbahçe Beko’da olacak. 26-27 Mayıs ve 30-31 Mayıs tarihlerinde oynanması beklenen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde play-off çeyrek serisi programı Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacak.