TOFAŞ Spor Kulübü yeni sezon basketbol altyapı seçmeleri 5 Ağustos Cumartesi günü Mustafa V. Koç Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Seçmelere, 2009-2013 arası doğumlu sporcular katılabilecek.BURSA (İGFA) - Altyapıya yapmış olduğu yatırımlarla Türk basketbolunun köklü kulüplerinden olan TOFAŞ’ın 2023-2024 sezonu altyapı seçmeleri tarihi belli oldu.

Yeni sezon öncesi yeni yeteneklerini arayan Mavi Yeşilli kulübün altyapı seçme organizasyonu 5 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak. 2009-2013 arası doğumlu sporcuların katılabileceği seçmeler, TOFAŞ Fabrikası içerisinde yer alan Mustafa V. Koç Spor Salonu'nda 11.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek. Seçmelerde sporcular bir dizi testten geçip, saha içerisinde TOFAŞ altyapı antrenörlerinin gözetiminde seçme antrenmanına katılacak. Seçmelerde başarılı olan ve altyapı antrenörlerinin dikkatini çeken isimler daha sonra kulübün resmi internet sitesi www.tofasspor.com’dan duyurulacak.

Yaş gruplarına göre seçme saatleri şu şekilde;

• 2009 – 2010 Doğumlu sporcular 11.00 - 13.00 arası

• 2011 – 2012 Doğumlu sporcular 13.00 - 15.00 arası

• 2013 Doğumlu sporcular 15.00 - 17.00 arası

Seçmeye katılacak olan sporcuların yanlarında getirmesi gereken belgeler;

1. Kimlik fotokopisi

2. Bir adet fotoğraf

3. Kayıt formu (tofasspor.com internet sitesinden indirilecektir)