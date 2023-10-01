TOFAŞ Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonuna galibiyetle başladı. Mavi Yeşilliler, ligin açılış haftasında sahasında Reeder Samsunspor’u 12 sayı geriden gelip 104-91’lik skorla mağlup etti.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında Reeder Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Cassius Winston, Caleb Homesley, Mustafa Kurtuldum, Luke Maye, Austin Wiley beşiyle başlayan Bursa ekibi, ilk basketini Austin Wiley ile buldu.

Rakip sayılarına Mustafa Kurtuldum ve Caleb Homesley ile karşılık veren Mavi Yeşilliler, 5.40’ta televizyon molasına 17-18 geride girerken, mola dönüşü Caleb’in orta mesafeli basketi ev sahibi takımı 19-18 üstünlüğe taşısa da Samsunspor ilk çeyreği 23-25 önde kapattı.

İkinci periyodun başında Tolga Geçim’in sayılarıyla 26-25 öne geçen TOFAŞ Basketbol Takımı, Caleb Homesley ve Luke Maye’in elinden skor bulsa da 16. dakikada farkı çift hanelere (31-43) çıkaran konuk takım, soyunma odasına 37-49 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğe Cassius Winston, Austin Wiley ve Omar Prewitt’in basketleriyle 12-0’lık seri bularak başlayan TOFAŞ, 22. dakikada 49-49 eşitliği sağlarken, rakip sayılarına Cassius Winston, Austin Wiley, Omar Prewitt ve Caleb Homesley ile karşılık vermeye devam eden Mavi Yeşilli takım, Tolga Geçim ve Özgür Cengiz’in sayıları sonrası son çeyreğe 68-70 geride girdi.

Dördüncü periyodun başında Tolga Geçim ve Omar Prewitt’in üçlükleri skora bir kez daha denge (74-74) getirirken, Caleb Homesley, Austin Wiley ve Omar Prewitt’in basketleri bitime 5 dakika kala farkı TOFAŞ lehine 5’e çıkardı: 81-76. Kalan bölümde Cassius Winston ve Caleb Homesley’in üçlükleriyle farkı arttıran Bursa ekibi, Tolga Geçim ve Omar Prewitt’in basketleriyle parkeden 104-91 galip ayrıldı.

Reeder Samsunspor karşısında TOFAŞ’ta Caleb Homesley 26 sayı; Omar Prewitt 20 sayı; Austin Wiley ve Tolga Geçim 17’şer sayı; Cassius Winston 11 sayı kaydederken, Zeljko Sakic ve J.J. O’Brien ise yabancı kontenjanı nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu sonuçla 2023-2024 sezonuna galibiyetle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 8 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş Basketbol ile yapacak. BJK Emlakjet Spor Kompleksi’nde oynanacak 2. hafta mücadelesi saat 20.30’da başlayacak.