TOFAŞ U17 Genç Takımı, Denizli’de düzenlenen U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nın yarı finalinde Aliağa Petkimspor’u 81-71 mağlup ederek finale yükseldi. Mavi Yeşilliler, 12 Mayıs Cuma günü saat 16.45’te İstanbul Bahçeşehir Koleji ile şampiyonluk maçına çıkacak.BURSA (İGFA) - U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda mücadele veren Caner Topaloğlu yönetimindeki TOFAŞ U17 Genç Takımı, son 2 takım arasına adını yazdırdı.

6-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında Denizli’de gerçekleştirilen şampiyonaya Bursa ikincisi olarak katılan TOFAŞ, D Grubu’ndaki grup maçlarında İzmir Bahçeşehir Koleji’ni 81-77; İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 74-71 yenerken, Aliağa Petkimspor’a 98-77 mağlup olsa da grup ikincisi olarak 2. tura yükselmişti. Yükselme maçında Vamos’u 80-61; çeyrek final maçında da FMV Erenköy Işık’ı 60-51’lik skorla yenerek son 4’e kalmayı başaran Mavi Yeşilliler, yarı final maçında grup mücadelesinde mağlup olduğu Aliağa Petkimspor ile kozlarını paylaştı.

Denizli Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ilk çeyreği 24-13 geride kapatan TOFAŞ, ikinci çeyrek ile birlikte toparlanarak 12-21’lik periyot sonucuyla soyunma odasına 36-34 yenik girdi. Bu oyununu üçüncü ve dördüncü çeyreklerde de sürdüren Caner Topaloğlu’nun öğrencileri, son çeyreği 49-56 üstünlükle girdiği karşılaşmadan 71-81 galip ayrıldı.

Yarı final karşılaşmasında TOFAŞ’ta Batu Eryurtlu 20 sayı-6 ribaund-2 blok ile oynarken; Batu Bircan 17 sayı-2 ribaund-1 asist; Sarp Ali Özaydemir ise 12 sayı-10 ribaund-7 asist-1 blok ile katkı verdi.