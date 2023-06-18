U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası heyecanı bugün oynanan ilk grup karşılaşmalarıyla Bursa’da start aldı. TOFAŞ Yıldız A Takımı, şampiyonanın ilk gününde B Grubu’ndaki rakiplerinden İstanbul Ticaret Odası’nı 80-56 mağlup etti.BURSA (İGFA)- 2022-2023 Sezonu altyapı faaliyetleri kapsamında 17-23 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası Bursa’da başladı.

Fırat Yavuz idaresindeki TOFAŞ Yıldız A Takımı (U16), Bursa şampiyonu olarak katıldığı şampiyonanın ilk gününde İstanbul Ticaret Odası ile karşı karşıya geldi. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan B Grubu karşılaşmasında Mavi Yeşilliler, rakibini 80-56’lık skorla mağlup ederek şampiyonaya galibiyetle giriş yaptı. TOFAŞ, B Grubu’ndaki ikinci maçını ise 18 Haziran Pazar günü Antalya Gelişim Gençlik ile oynayacak. TOFAŞ Spor Salonu’ndaki maç saat 17.45’te başlayacak.

İstanbul Ticaret Odası ile oynanan B Grubu ilk maçında TOFAŞ Yıldız A Takımı’nda Demir Güner 17 sayı; Enes Akman 14 sayı-10 ribaund; Ahmet Berkay 12 sayı; Tolga Şen 12 sayı-8 ribaund ile oynadı.

Şampiyonanın ilk 3 günündeki grup maçları Tofaş Spor Salonu ve Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. 20 Haziran’dan itibaren ise karşılaşmalara sadece Tofaş Spor Salonu’nu ev sahipliği yapacak.