Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2022-2023 sezonunu play-off çeyrek final serisiyle noktalayan TOFAŞ’ta Genel Menajer Tolga Öngören yayıncı kuruluş Bein Sports’ta sezon değerlendirmesinde bulundu.BURSA (İGFA) - 2022-2023 Sezonunu play-off çeyrek finaliyle noktalayan TOFAŞ’ta Genel Menajer Tolga Öngören, Bein Sports’ta yaptığı sezon değerlendirmesinde, önümüzdeki sezonda en önemli hedeflerinin Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Final 4 yapmak olacağını söyledi.

TOFAŞ Spor Kulübü’nün vizyonunda daima gençlerin olduğuna vurgu yapan Öngören, Orhun Ene’nin takımın başına geçmesi; Milton Doyle ve Brady Manek’in takıma katılmasıyla birlikte güzel bir sezon sonu yaşadıklarını kaydetti.

Play-off bölümünde Tolga Geçim ve Berke Büyüktunel’in sakatlıklarının kendilerini etkilediğini ifade eden Öngören, “TOFAŞ Spor Kulübü’nün vizyonunda daima gençler var. Yıllardır biz elimizden geldiğince genç oyunculara yer açmak, onları takımımıza ve Türk basketboluna kazandırmak istiyoruz. Bu sezona da aslında aynı hedeflerle başladık. Sezona farklı bir teknik ekiple başlamıştık. Bazen sonuçlardan bağımsız olarak taşlar yerine oturmayabiliyor. Bu süreçte zorlandık. Aldığımız mağlubiyetlerden sonra da birliktelik her tarafa zarar vermeye başlayınca ‘bu iyi veya kötü olmamızla ilgili bir konu değil’ bazen kimya uymayabiliyor, Koç değişikliğine giderek bizim için çok önemli bir Koç olan Orhun Ene’yi tekrar kulübümüze dahil ettik. Zaten kendisinin buradan ayrılmasını hiç istememiştik açıkçası. Kulübün yöneticileri olarak Orhun Ene’nin yeniden göreve başlamasıyla takımımızın bu şekilde bir reaksiyon göstereceğini bekliyorduk. Orhun’un bize çok uyacağını, takımı çok iyi analiz edip oyuncuları en iyi yerlerde en iyi şekilde kullanacağını.. Kadromuza son eklediğimiz Milton Doyle ve Brady Manek ile beraber güzel bir sezon sonu yaşadık. Aldığımız play-off sonucunu daha iyi oynayabilirdik. Tolga Geçim ve Berke Büyüktunel’in sakatlıkları bu bölümde bizi etkiledi" diye konuştu.

Öte yandan sportif anlamda Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde daha yukarı gitmek istediklerini belirterek, "Bursalı basketbol severler bu sezon en kötü günümüzde bile bize çok destek oldular. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sporda kazanmak kaybetmek var ama bence iyi bir sezon geçirdik. Sonuna baktığımızda Türk basketbolu 3 tane çok önemli oyuncu kazandı. Daha da iyi olacaklar. İleriye umutla bakıyoruz. Bu oyuncular odaklı bir yapı kuracağız. Hem Türkiye liginde, hem Şampiyonlar Ligi’nde yarışmacı olacağız" dedi.