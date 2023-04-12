Tofaş 18 Yaş Altı Takımı, ev sahipliğini yaptığı Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin ikinci gününde İspanyol temsilcisi Lenovo Tenerife’yi 70-56 mağlup etti. B Grubu’nda 3’te 3 yapan Mavi Yeşilliler, son maçlar öncesi liderliği ve yarı finali garantiledi.BURSA (İGFA) - Tofaş Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde ve FIAT’ın katkılarıyla 11-15 Nisan tarihlerinde Bursa’da düzenlenen FIBA Youth Basketball Champions League’de (Youth BCL) ikinci gün heyecanı yaşanıyor.

Kupanın ilk gününde 2’de 2 yapan TOFAŞ 18 Yaş Altı Takımı, ikinci gün mücadelesinde İspanyol temsilcisi Lenovo Tenerife ile karşı karşıya gelirken, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya ritimsiz başlasa da ikinci periyottan itibaren toparlanan ve oyunda hakimiyeti eline almayı başaran Bursa ekibi, rakibini 70-56 yenerek 3’te 3 yaptı. Özgür Cengiz’in 23 sayı-9 ribaund-7 asist ile yıldızlaştığı mücadelede Can Çevikel ise 11 sayı-4 ribaund 2 asist ile katkı verdi.

Bu sonuçla son maçlar öncesi B Grubu’nda liderliği garantileyen Cem Akdağ idaresindeki TOFAŞ 18 Yaş Altı Takımı, gruptaki son maçını 13 Nisan Perşembe günü İsrail temsilcisi Bnei Herzilya ile yapacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki maç saat 21.15’te başlayacak. Yarı finali garantileyen Mavi Yeşilli takım, son 4’te ise 14 Nisan Cuma günü saat 19.00’da A Grubu ikincisile finale kalma mücadelesi verecek.