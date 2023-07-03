Tofaş Spor Kulübü, 2023-2024 sezonu kadrosunda yer almayacak olan yabancı oyuncular Tyler Ennis, Rob Gray, Arturas Milaknis, Brady Manek ve Milton Doyle’a teşekkür ederek yollarını ayırdı.BURSA (İGFA) - 2023-2024 Sezonu kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren TOFAŞ’ta yabancı oyuncular Tyler Ennis, Rob Gray, Arturas Milaknis, Brady Manek ve Milton Doyle yeni sezonda kadroda yer almayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada yeni sezonda kadroda yer almayacak yabancı oyunculara teşekkür edilirken; Tofaş Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören transfer çalışmalarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Brady Manek ve Milton Doyle önümüzdeki sezon için kadromuzda tutmayı istediğimiz 2 oyuncuydu. Ancak sezonun sona ermesiyle ikisinin de kariyerine ait farklı gelişmeler yaşandı. Milton Doyle, eşinin Avustralya’da yaşamak istediğini iletti. Bildiğiniz gibi kendisini geçen sezon Avustralya takımından transfer etmiştik. Dolayısıyla eşinin bu isteğine saygı gösterdik. Milton, Avustralya’ya geri döndü ve bize gelmiş olduğu takım olan Tasmania JackJumpers ile yeniden anlaşma yaptı. Brady Manek’e ise finansal anlamda da oldukça güçlü bir teklifte bulunduk açıkçası. Fakat TOFAŞ’ta geçirdiği 3 ay sonunda Avrupa basketbolunda bir etki bıraktı ve bazı Euroleague takımları kendisine teklif yaptı. NBA kontratı alamaz ise bu sezon Euroleague’de forma giyecek. Dolayısıyla o da önümüzdeki sezon bizimle birlikte olamayacak. Yeni sezonla ilgili transfer çalışmalarımız devam ediyor. Anlaşmak üzere olduğumuz oyuncularla ilgili çalışmalarımız resmileşmek üzere. Yakın zamanda duyurularımızı gerçekleştireceğiz.”