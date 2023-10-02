Ağustos ayında bin 965 adet T10X'i sahiplerine teslim eden Togg, Eylül ayında 2 bin 204 adetlik teslimat rakamına ulaştıBURSA (İGFA) - Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili Togg, eylül ayı teslimat rakamlarını açıkladı. Ağustos ayında bin 965 adet teslimat yapan şirket, Eylül ayında 2 bin 204 adet teslimat gerçekleştirdi.

Togg'un resmi X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Teslimatlarımız artarak devam ediyor. Sadece Eylül ayında 2 bin 204, teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana ise toplam 5 bin 604 adet T10X'i kullanıcılarımızla buluşturduk" denildi.