Togg ile Çinli enerji devi Farasis ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri’nin Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü için inşaat başlangıç töreni düzenlendi. Togg'un asla sıradan bir araç olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyasada var olma nişanesi olduğunu belirterek, birilerinin çamur atmaya çalıştığı bu tesiste her üç dakikada bir Togg üretildiğini söyledi.BURSA (İGFA) - Togg'un T10X modelinin seri üretim bandından indirilerek caddelerde boy göstermesinin ardından kritik bir adım da elektrikli araçların en önemli komponentlerinden olan batarya konusunda atılıyor.

Türkiye’ye önemli kabiliyetler kazandıracak ve istihdam anlamında da Bursa’ya ve Türkiye’ye önemli bir getirisi olacak tesisin temel atma törenini İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir de yakından takip etti.

Türkiye’nin ilk batarya fabrikasının temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarında Siro Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Kieth Kepler, bu önemli projeye ilgi ve desteğin kendisini heyecanlandırdığını belirtti. Kepler, şirketin konumu ve hedeflerini anlattı.

Siro Yönetim Kurulu Başkanı Gürcan Karakaş, yaklaşık 6 aydan sonra anlamlı bir günde beraber olduklarını ve bu süreç içerisindeki sessiz sedasız ilerlemenin detaylarını anlattı. Karakaş, işin başında bir otomobilden fazlasını yapmak üzere yola çıktıklarını kaydederek, "Teknoloji şirketinin DNA'sını oluşturmak vardı. Fikri mülkiyet hakları olan teknoloji şirketi oluşturmak hedefimizdi, oyunun kurallarını yeniden tanımlamak gerekiyordu" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan sonra söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu iki yatırımı bizzat Gemlik ve Bursa'ya kazandırdığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını arz etti.

"VİZYON VE HAMLE AÇISINDAN HASAT DÖNEMİMİZ"

Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Milli Teknoloji Hamlesi açısından adeta hasat dönemi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar yapılan önemli yatırımların meyvelerini tek tek topladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta hayata geçirilen teknoloji ve sanayi hamlelerini özetledi.

"3 DAKİKADA 1 MİLLİ GURURUMUZ TOGG ÜRETİLİYOR..."

Togg'un asla sıradan bir araç olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyasada var olma nişanesi olduğunu söyledi. Milletimiz Togg'a sahip çıkarken birilerinin çamur atmaya çalıştığını belirten Erdoğan, "Türkiye'nin ekonomik gelişiminin ve küresel saygınlığının sembollerinden olan, mıuhalefetin 'fabrikası yok' dediği Gemlik'te her üç dakikada bir Togg üretiliyor. 2025 yılından itibaren Togg'u dünyaya ihraç edeceğiz" diye konuştu.

https://youtu.be/P32pDqzoebc

TÜRKİYE'Yİ ÜRETİM ÜSSÜ YAPMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ

Bu yıl 28 bin adet, 2030 yılına kadar da toplam 1 milyon adet Togg'u sahipleriyle buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, bu yola Avrupa'nın ürettim üssü olma hedefiyle çıktıklarını anlattı. Türk ekonomisine katkı sunanların yanında olmayı sürdüreceklerini belirten Erdoğan, gerçek yatırımcılarla yürüyeceklerini kaydetti.

Daha sonra konuşması ardından babayiğitler ile bakanları ve katılımcı protokol sahnedeki platforma davet edilerek, inşaatın ilk temel betonunun dökümü sağlandı.

Togg'un Gemlik'teki üretim üssünün yanında 607 bin metrekarelik alanda kurulacak olan Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Hücre, modül ve paket üretimlerinin yapılacağı kampüste son nesil, yüksek enerji yoğunluğuna sahip batarya hücreleri üretilecek.

Türkiye, Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü ile bu alanda Avrupa ve Orta Doğu'nun önemli bir entegre enerji depolama merkezi haline gelecek.

2031 yılı itibarıyla üretim kapasitesi yıllık 20 GWs'e ulaşacak olan Siro, geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mülkiyetine sahip olacak.