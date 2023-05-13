Türkiye’nin yerli otomobili Togg, Balıkesir İvrindi Belediyesi önünde düzenlenen etkinlikle İvrindi halkına tanıtıldı. Vatandaşlar, yerli otomobile büyük ilgi gösterdi.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilen ülkemizin ilk yerli otomobili, İvrindi Belediyesi ev sahipliğinde İvrindi’ye geldi.

Türkiye’nin otomobili olma özelliği taşıyan ve ulusal otomobil endüstrisinde yeni bir dönemin kapılarını aralayan Togg, İvrindi’de büyük bir heyecanla karşılandı. Vatandaşlar Togg model otomobili yakından inceleme fırsatı buldu. Yerli otomobil TOGG, şık tasarımı ve yüksek teknolojisi ile İvrindililerin dikkatini çekti.

Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, 10 BB 010 plakalı otomobili İvrindi Belediye binası önünde karşıladı. Togg’un direksiyonuna oturan Cengiz, aracın tasarımı ve performansına hayran kaldı. Vatandaşlar ise Togg’u fotoğraf ve video çekti.

Başkan Cengiz, Belediye binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada büyük bir gurur yaşadıklarını belirterek, “7’den 70’e tüm İvrindi olarak büyük bir gurur yaşıyoruz. Bize bu gururu yaşatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim” dedi.

Öte yandan, Togg ile muhteşem görüntülerin yaşandığı tanıtım etkinliğine halkın ilgisi de yoğun oldu. Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Başkan Yardımcısı Ah et Önder, AK Parti İlçe Başkanı Muharrem Akçal başta olmak üzere İvrindili vatandaşlar 10 BB 010 plakalı Togg’un Atatürk Meydanı’na girmesinin ardından aracın etrafında toplandı. Togg’un görücüye çıktığı tanıtım etkinliğinde bol bol hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar, büyük bir gurur ve mutluluk yaşadı.

Atatürk. Meydanı’nda konuşan Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti’nin çok daha büyük başarılara imza atacağını ifade etti. Cengiz, “Yerli ve milli aracı bu millet yapamaz dediler, Allah’ın izniyle yaptık. Yerli İHA’mızı, SİHA’mızı, uçağımızı yaptık. İyi ki Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Ülkemizle de kadar gurur duysak azdır. Yıllardır özlemini duyduğumuz, hayallerimizi süsleyen yerli ve milli otomobilimiz banttan indi ve hem görücüye hem de teslimata çıktı. Bunun gibi eserler ülkemiz adına gurur verici nitelikte. Bu milleti hayalleri ile buluşturan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve yerli otomobilin üretiminde emek veren ekibe teşekkür ediyoruz.”