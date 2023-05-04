Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TOGG ile Akşehir’i ziyaret ederek, Türkiye’nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobilini Akşehirlilerle buluşturdu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi envanterine alınan Türkiye’nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili TOGG Akşehirlilerle buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile birlikte TOGG’u Akşehirlilere tanıttı. TOGG’A büyük ilgi gösteren vatandaşlar Türkiye’nin ilk yerli ve milli aracını yakında görmenin heyecanını yaşadı.

“BU COŞKUNUZ TÜRKİYE’NİN YENİ BAŞLANGICININ BİR İŞARET FİŞEĞİ”

TOGG’u görmek için Akşehir Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan Akşehirlilere hitap eden Başkan Altay, yerli ve milli teknolojinin en önemli çıktısı olan TOGG aracıyla ziyaret ettikleri ilk ilçenin Akşehir olduğunu ifade etti. Başkan Altay, “Allah’ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başaramayacağımız hiçbir iş yok. Bunun en önemli örneği de bu gördüğünüz milli aracımız. İnşallah bunların sayısı hızla artacak. Bu yıl 28 bin araç yollara çıkacak. Bizler de fırsat oldukça sizlere bunun deneyimini paylaştırmayı planlıyoruz. Bugün bu coşkunuz aslında Türkiye’nin yeni başlangıcının bir işaret fişeği. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çocuklar, bu gençler çok daha büyük ve güçlü bir ülkede yaşamlarına devam edecek” ifadelerini kullandı.