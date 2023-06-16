Türkiye’nin otomobili TOGG ile Sakarya Üniversitesi’ni ziyaret eden Başkan Yüce, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Al veTeknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yerebakan ile öğrencilerle buluştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi’ni ziyaret etti. İlk olarak SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, SAÜ Teknokent Genel Müdürü Dr. Yakup Köseoğlu, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu ile SAÜ’de düzenlenen programda buluşan Yüce, daha sonra üniversite öğrencileriyle buluştu.

Türkiye’nin Otomobili TOGG ile programlara katılan Başkan Yüce, öğrencilerle görüştü, sınavlarında başarılar diledi.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Al, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yerebakan ve heyetlerin de yer aldığı programda Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaşan Yüce, bilimsel çalışmalara çok önem verdiklerini ifade ederek, iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Başkan Yüce, “Yerel yönetimler olarak bilimin yuvası olan üniversitelerimizle iş birliğini çok önemsiyor, bu doğrultuda adımlar atıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu birlikteliğimiz devam edecek” dedi.

Yüce, daha sonra öğrencilerle buluştu.

Türkiye’nin otomobili TOGG’a büyük ilgi gösteren öğrencilere sınavlarında başarılar dileyen Yüce, memleketine dönecek öğrencilere hayırlı yolculuklar temenni ederek, ailelerine selamlarını iletti.