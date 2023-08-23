Yerli ve milli araç Togg ile ilgili satış ilanları Ticaret Bakanlığı tarafından mercek altına alındı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı ikinci el araçlarla ilgili fahiş fiyat talebi, ikinci el araç için sıfır fiyatının üstünde tutar istenmesi, sıfır araçta stokçuluk yapılması üzerine denetimlerine devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ticaret ortamı ve şartların tam normale dönünceye kadar Ticaret Bakanlığı olarak piyasada denetimlerimiz ve sıkı takipler devam edeceği bildirildi.

Bakanlık, Togg ile ilgili manipülatif ve aldatıcı girişimler hakkında gerekli hukuki müeyyidelerin de kararlılıkla uygulanacağını duyurdu.

Açıklamada, "Togg’la alakalı olarak, milli duyguları sömürmek maksadıyla, sıfır fiyatının üzerinde satış yapmaya çalışanlara asla taviz verilmeyecek, küresel markamızın itibarını zedeleyecek girişimlere göz yumulmayacaktır" denildi.

Üretim bandından inip tüketicisi ile buluşan milli teknolojinin eseri Togg, otomotiv piyasasında fiyatların dengeye oturması için çok önemli bir yerli araç olmasının yanınfa fırsatçıların basit oyunlarına alet edilmeyecek önemde stratejik bir değer olduğunun altı çizilen açıklamada, TOGG ile manipülatif ve aldatıcı girişimler hakkında Ticaret Bakanlığı'nca gerekli hukuki müeyyedilerin kararlılıkla uygulanacağı ve caydırıcı tedbirlerin süratle alınacağı kaydedildi.