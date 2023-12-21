Yerli otomobil teslimatlarında 18 bininci yedeğe sıra geldi. Togg’un teslimatlarında yaşanan gecikmeler alıcıların canını sıksa da kura sonucuyla 20 bin asil 20 bin akşam yedek olmak üzere toplamda 40 bin kişiye yerli otomobil satın alma hakkı tanındı. Şimdi ise Togg satışlarına ilişkin önümüzdeki sene ile alakalı yeni bir gelişme yaşandı.

ASİL TESLİMATLARI BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI

Edinilen bilgilere göre kural sonucunda 20.000 asil alıcıya verilecek olan yerli otomobilin teslimatları büyük ölçüde tamamlandı. Son birkaç haftadır ise yedek teslimatlar için sipariş onayı aramaları sürdürülüyor. Konuya ilişkin bilgilendirmeler içeren bir paylaşımda bulunan “dolubatarya” hesabı şunları paylaştı:

“Takipçilerimizden gelen mesajlara göre, 15, 17 ve hatta 18 binli sıralardaki talihliler de teslimat için aranmış. Ancak yedekte yer alan potansiyel müşterilerin ciddi bir kısmı mevcut araçlarını kısa sürede satamayacakları, diğer bir kısmı ise fiyatı yüksek bulduğu için bu satın alma hakkını kullanmayı reddediyor.”

YENİ YILDA YENİ ADIMLAR

Bunların yanı sıra yedeklerde satışa dönüşüm oranının düşük olmasından dolayı yerli otomobilin yakın zamanda internetten sipariş almaya başlayacağı düşünülüyor. Söz konusu sayfa yaptığı paylaşımda ise bu konuyla alakalı şu ifadeleri kullandı:

“Yedeklerde satışa dönüşüm oranının düşük olması nedeniyle Togg'un çok yakında internetten sipariş alımına başlayacağı tahmin ediliyor. Yeni yıl ile birlikte herkesin satın alabileceği Togg T10X, umarız bir kez daha zamlanmadan ilgili müşterilerine teslim edilmiş olur.”