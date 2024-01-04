Şirketin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Togg T10X 2024 yılı sipariş dönemi resmen başlıyor. Kullanıcılar, belirli tarih aralıklarında kendi Togg T10X'lerini sipariş edebilecekler.

İlk olarak, 6-10 Ocak tarihleri arasında, 2023 yılındaki çekilişte yedek listede yer alan ve konfigürasyonlarını güncellemek isteyen kullanıcılar için bir fırsat sunulacak.

Ardından, 15-19 Ocak tarihleri arasında, geçtiğimiz yılki çekilişe katılmış ancak şansları yaver gitmeyen kullanıcılara bir ikinci şans sunulacak. Bu süre zarfında, çekiliş hakkı kazanamayan ancak hala bir Togg T10X sahibi olmak isteyen kullanıcılar, istedikleri konfigürasyonu seçerek siparişlerini verebilecekler.

Son olarak, 20 Ocak ve sonrasında ise genel sipariş dönemi başlayacak. Bu aşamada, herkesin Togg T10X sahibi olma şansı doğacak.