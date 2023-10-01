TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) çalışanlarına yönelik yapılan zam detaylarına göre, ücret artışı %35 olarak belirlenmiştir. Bu ücret artışı, TOGG çalışanlarının maaşlarında ciddi bir artış sağlayacaktır.
Ancak, bu zammın detaylarına daha yakından bakarsak, şunları görmekteyiz:
Ücret Artışı: TOGG çalışanlarının maaşlarına şu an için %35 zam yapılmıştır. Bu, mevcut maaşlarını önemli ölçüde artıracaktır.
Sektördeki Artış Takibi: Zam miktarı, sektördeki genel ücret artışlarını takip ederek belirlenmiştir. Yani, sektördeki diğer firmaların ve rekabetçi şartların da göz önünde bulundurulduğu bir zam oranıdır.
Aralıktaki Fark: TOGG çalışanlarının sosyal haklarına yapılan zam oranı da %35 olarak belirlenmiştir. Ancak, ilerleyen dönemlerde yapılacak anlaşmalara göre, aradaki farkın değerlendirileceği vurgulanmıştır. Bu, mesai ücretlerini de içermektedir.
Ayakkabı Çeki: Çalışanlara sunulan ek avantajlardan biri olan ayakkabı çeki, Ekim ayı için 1590 TL olarak belirlenmiştir.
Öğrenim Yardımları: TOGG, çalışanlarının eğitimine de önem vermektedir. Bu nedenle öğrenim yardımları da belirlenmiştir:
- İlk okul öğrencileri için 1360.93 TL,
- Orta okul öğrencileri için 1536.56 TL,
- Lise öğrencileri için 1887.71 TL,
- Yüksek öğrenim görenler için ise 2721.70 TL olarak belirlenmiştir.
Bu sonuçlar, TOGG çalışanlarının talepleri ve şirketin hedefleri doğrultusunda belirlenmiş olup, gelecekteki gelişmelere göre güncellenebilir.
Haber Merkezi
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