TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) çalışanlarına yönelik yapılan zam detaylarına göre, ücret artışı %35 olarak belirlenmiştir. Bu ücret artışı, TOGG çalışanlarının maaşlarında ciddi bir artış sağlayacaktır.

Ancak, bu zammın detaylarına daha yakından bakarsak, şunları görmekteyiz:

Ücret Artışı: TOGG çalışanlarının maaşlarına şu an için %35 zam yapılmıştır. Bu, mevcut maaşlarını önemli ölçüde artıracaktır.

Sektördeki Artış Takibi: Zam miktarı, sektördeki genel ücret artışlarını takip ederek belirlenmiştir. Yani, sektördeki diğer firmaların ve rekabetçi şartların da göz önünde bulundurulduğu bir zam oranıdır.

Aralıktaki Fark: TOGG çalışanlarının sosyal haklarına yapılan zam oranı da %35 olarak belirlenmiştir. Ancak, ilerleyen dönemlerde yapılacak anlaşmalara göre, aradaki farkın değerlendirileceği vurgulanmıştır. Bu, mesai ücretlerini de içermektedir.

Ayakkabı Çeki: Çalışanlara sunulan ek avantajlardan biri olan ayakkabı çeki, Ekim ayı için 1590 TL olarak belirlenmiştir.

Öğrenim Yardımları: TOGG, çalışanlarının eğitimine de önem vermektedir. Bu nedenle öğrenim yardımları da belirlenmiştir:

İlk okul öğrencileri için 1360.93 TL,

Orta okul öğrencileri için 1536.56 TL,

Lise öğrencileri için 1887.71 TL,

Yüksek öğrenim görenler için ise 2721.70 TL olarak belirlenmiştir.

Bu sonuçlar, TOGG çalışanlarının talepleri ve şirketin hedefleri doğrultusunda belirlenmiş olup, gelecekteki gelişmelere göre güncellenebilir.

Haber Merkezi

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