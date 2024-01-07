TOGG, sosyal medya hesabından Sedan tutkunlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Marka, T10X'in ardından en çok merak edilen sedan modeli için çekici bir tanıtım videosu yayınladı. TOGG, 2024 yılında teslimatlarını gerçekleştireceği bu özel sedan model için sipariş takvimini de paylaştı.

Geçtiğimiz yılın çekilişle belirlenen T10X modelinin aksine, bu sefer çekiliş yapılmayacak. Teslimatlar, sipariş sırasına göre, kullanıcıların seçtikleri konfigürasyon özelliklerine bağlı olarak ve üretim planlamasına uygun şekilde gerçekleşecek. Geçen yılın çekilişinde yedek listede yer alan kullanıcılar için ise 6-10 Ocak tarihleri arasında konfigürasyon güncelleme dönemi başlayacak.

2023 yılında yapılan çekilişe katılan ancak sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara özel olarak, 15-19 Ocak tarihleri arasında sipariş önceliği tanımlanacak. 20 Ocak 2024 itibarıyla ise TOGG'un sedan modeline dair sipariş ekranları tüm kullanıcılara açılacak. Bu aşamada, TOGG aynı zamanda 2024 yılında kurumsal kullanıcılardan da sipariş alacak.

Şirket açıklamasında, T10X modelinde kullanılan güvenlik ve konfora yönelik yazılımların sürekli güncellenerek araçların yıllarca yeni kalmasının hedeflendiği ve bu sayede yüksek bir ikinci el değere sahip olmasının amaçlandığı vurgulandı. TOGG, otomobil dünyasına sunduğu bu yeni sedan modeliyle kullanıcılarına benzersiz bir sürüş deneyimi vaat ediyor.