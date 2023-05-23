Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un direksiyonuna geçen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir’in Körfez Bölgesi’ndeki yatırımlarını tek tek inceledi. Başkan Yılmaz hem Togg’un performansına hem de yürütülen çalışmalara tam not verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg ile Körfez’in altını üstüne getirdi. Direksiyon başına kendisi geçen Başkan Yılmaz, ekibini de arabaya alarak Kazdağları’na tırmanıp, Cam Seyir Terası’nda vatandaşlarla sohbet etti. Edremit Körfez trafiğinin yoğunluğuna çözüm getirecek olan, çalışmaların devam ettiği Ülkü Yolu ve Güre Sahili yolunda Togg ile tur atan Yılmaz, "Balıkesir Geleceğe Taşınıyor" projesi çerçevesinde baştan aşağıya yenilenen modern bir hale getirilen Akçay Otobüs Terminali’nde incelemelerde bulundu, restorasyonu Büyükşehir tarafından tamamlanan Kundakçı Dede Camisi’ni ziyaret etti.

Ulaşım sorunları çözülüyor

Yaz nüfusu 2 milyonu bulan 170 bin kişilik Edremit Körfezi’nin tüm ihtiyaçlarını karşılamak adına birbiri ardına adımlar atan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilk olarak ulaşım sorununu çözmek için Edremit Orta Harmanlar Yolu, Zeytinli Kavşağı, Ülkü Yolu ve Akçay Kavşağı’nda düzenlemeler yaptıklarını söyledi. Ülkü Yolu’nda bir yandan sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanırken diğer yandan da dere taş tahkimat, dolgu işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

"Sahil şeritlerimiz parmakla gösteriliyor"

Körfez Bölgesi’ni Büyükşehir Belediyesi’nin projeleriyle tam bir cazibe merkezi haline getirmek istediklerini belirten Başkan Yılmaz, "İlçe belediyelerimizle koordineli bir şekilde çalışarak ilçelerimizi daha modern ve daha konforlu ve yaşanılabilir bir hale getiriyoruz. Özellikle Balıkesir’de turizmi çeşitlendirmek ve 12 aya yaymak için tüm kurumlarımızla iş birliği halindeyiz. Geçtiğimiz yıllarda da Körfez Bölgemizde turizmin daha da canlanması için sahil düzenleme çalışmaları gerçekleştirdik" dedi.

"Bir kez gelen bir daha geliyor"

"Yerli ve milli otomobilimiz Togg aracımızla Cam Seyir Terasımıza çıktık" diyen Başkan Yılmaz, "Yolun tamamının yapılması sayesinde artık ulaşım çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. Gördük ki Körfez’e gelen vatandaşlarımız burasını çok beğenmişler. Buraya bir kez gelen, doğal dokusu ve eşsiz manzarası için bir kez daha geliyor. Vatandaşlarımız için Cam Seyir Terası’nda Fırıntaş Kafemiz de hizmete başladı. Ülkü Yolu’nda da çalışmalar tamamlandığında Körfez trafiğimiz rahat bir nefes alacak" açıklamasında bulundu.

"Togg bir araçtan daha fazlası"

Adını zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sulardan ilham alan Gemlik Mavisi Togg ile Körfez’de incelemeler yapan Başkan Yılmaz, "Konforuyla, motor gücüyle oldukça iyi bir performansa sahip bir araç. Togg yalnızca bir araç değil, Türkiye Yüzyılı’nın somut göstergelerinden bir tanesi" ifadelerini kullandı.