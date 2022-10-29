Türkiye’nin ilk ve en son teknoloji elektrikli yerli aracın bandan indirilme törenine İnegöllüler akın etti.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen elektrikli araçlar, 2023 yılı Nisan ayında trafiğe çıkacak. Nisan ayına kadar yurt içi pazar içinde sınırlı sayıda araç üretilecek ve fabrikada üretim kademeli olarak artacak.

Törene Türkiye genelinden olduğu gibi İnegöl den de yoğun katılım oldu. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri, bazı siyasi partilerin başkan ve yöneticileri ile kalabalık İnegöllüler katıldı.