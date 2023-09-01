Tohumluk Vakfı Kayseri temsilciliği tarafından Yahyalı Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu’na yapacakları eğitim projesine Yahyalı Belediyesi tarafından destek verilecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü makamında ziyaret eden Tohumluk Vakfı İl Temsilcisi Dr. Serra Menekay ve vakıf yöneticileri projeleri hakkında Başkan Öztürk’e bilgiler verdiler.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Serra Menekay; “ Geçen yıl Haydi Kızlar Spora projesi, hem Belediye Başkanımızın hem de değerli öğretmenlerimizin bizi sevgi ve ilgiyle kucaklamış olmasıyla bir eğitim projesine dönüştü. Bu yıl Yahyalı Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu’nda da bir takım faaliyetlerimiz olacak. Projemiz okul müdürümüzün vizyonu ile daha da genişledi. Projemiz tarım, hayvancılık ve teknolojiyi bir arada yürütecekleri büyük bir proje halini aldı. Köylerden gelip burada okuyan köy çocuklarının okulunu bitirip tekrar hayvancılığa ve çiftçiliğe dönmeleri gerekiyorsa doğru tarım, iyi tarım ilkelerini bilerek dönmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise açıklamasında; “Şuan Yahyalı Yatılı Bölge Okulu’nda yapılacak güzel bir proje için istişarede bulunuyoruz. Köyden gelen öğrencilerimiz oradaki güzellikleri unutmamaları adına bu proje önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.