İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban İnegöl’de 900 dönümlük arazide projeye göre 3 ile 4 bin arasında değişecek bir TOKİ projesi için çalışmalar başlattıklarını açıkladı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban yeni bir TOKİ projesi için çalışmaları başlattıklarını belirterek “İnegöl’de 3. Etap TOKİ’nin yanında bulunan yaklaşık 90 hektarlık alan yani 900 dönümlük alan için bir teklifte bulunduk. Bununla alakalı çalışmalar devam ediyor. İlerleyen günlerde bununla alakalı detayları kamuoyuna bilgilendirmek istiyoruz ama belgi bir olgunluğa geldikten sonra. İnegöl verimli bir toprak arazisi üzerinde birde bunun dışında kamuya ait araziler daha elverişli oluyor. Şahsa ait araziyi kamulaştırmak lazım ama devlete ait arazilerde bu tür daha uygun maliyetli konutlar yapmak daha elverişli oluyor.” dedi

3 – 4 BİN DAİRELİK PROJE

900 dönüme kaç dairelik bir proje olacak sorusunu cevaplayan başkan Taban“Şimdi şöyle söyleyeyim mevut TOKİ’nin alanı 300 dönüm son ilaveler ile birlikte bin 300 daire var. Yaklaşık 3 katı bir alan buda aşağı yukarı arazi şartlarına bağlı 3 bin ile 4 bin konut arası bir TOKİ projesi olacak. Burada kaba bir matematik hesabı yaptık şimdi. Bu rakam artı eksi değişebilir. İlave bu alanı sunmak için çalışmalara başladı.”