2025 yılına girdiğimiz bu günlerde TOKİ'de aidatlara yapılan zamlara vatandaşlar tepki gösterdi. Emlak yönetimi bıraktığında 244 lira olan aidatlar, 2024 yılında 3+1 daireler 640 lira, 2+1 daireler için 580 lira olmuştu. Son olarak 2025 ocak ayı itibari ile 3+1 daireler için 980 lira, 2+1 daireler için ise 890 lira oldu. Yüzde 53 yapılan zamma tepki gösteren vatandaşlar yönetim binası önünde bir araya gelerek açıklama yaptı.

HİZMET YETERSİZ

TOKİ sakinleri adına konuşan Alaaddin Erden, aidatların karşılığında yeterli hizmet alamadıklarını dile getirerek, " TOKİ C5 blokta oturuyorum. Yaklaşık 12 yıldır buradayım. Biz hizmet istiyoruz ama alınan aidat bedelleri ile verilen hizmetler örtüşmüyor. Örneğin, blokların borçsuz olmasına rağmen yangın kapılarını ve kameraları biz yaptırdık. Asansör bakımları için daire başına 8-10 bin TL masraf çıkarılabileceği söyleniyor. Bu aidatlanrı ödüyoruz ama hizmet görmüyoruz. Buraya kimseye zarar vermeye değil. konuşmaya geldik. Ancak yönetim kapıyı kapatıp gitmiş. Aidat zamlarının makul bir seviyeye çekilmesini istiyoruz."

İCRA TAKİPLERİ ZOR DURUMDA BIRAKIYOR

Erden, 700 TL’lik borçlar için bile avukata verildiklerini söyledi ve yönetimden çözüm beklediklerini ifade etti.