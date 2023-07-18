Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin her noktasında gerçekleştirdiği yenileme işlemlerine, kullanım ömrünü tamamlamış Söğütlü Tokmaklıdere köprüsünde devam ediyor. 31 metre uzunluğa ve 13 metre genişliğe sahip olacak yeni köprü bölge halkı için hayati önem taşıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı şehre kazandırdığı arter, cadde, meydan, kavşak, sosyal donatı alanları gibi yapılara bir yenisi daha ekliyor. Mevcut ömrünü tamamlamış, genişliği ile dönemimizin şartlarına ayak uyduramayan Tokmaklıdere Köprüsü’nü yeniliyor. Bölge aksları için önemli bir konumda bulunan köprü için planlanan program dahilinde hareket eden ekipler, yenileme çalışmalarının başlamasıyla birlikte eski köprüyü yıkarak çalışma alanı oluşturdu. Fore kazık sistemiyle inşa edilecek köprü, bölge halkına uzun yıllar kesintisiz hizmet verecek.

Çark suyu deresi üzerinde inşa edilecek köprünün Söğütlü ilçe merkezi tarafında kalacak ayağında köprü temel kazısına başlandı. En kısa sürede ayakların dikilmesi ile birlikte yeni köprünün ana hatları belirecek.