Yalova’nın Altınova ilçesi Tokmak Köyü’nde Hıdırellez Şenlikleri düzenlendi.

Altınova’nın Tokmak Köyü Köy Meydanında Hıdırellez Şenlikleri düzenlendi. Şenliklerde yöresel folklor oyunları davetliler tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Şenliklere katılan Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca Hıdrellez Bayramının nesillerden nesillere aktarıldığını ifade ederek, “Birlik, beraberlik ve kardeşlik sembolü olan Hıdrellez Bayramı programı hazırlayan Tokmaklı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.