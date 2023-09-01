Hamilelik ve doğum birçok kadının yaşamındaki önemli olaylardır. Büyük bir sevinç zamanı olsa da, stres ve endişe kaynağı da olabilir . Kadınlar genellikle normal doğum ağrısı ve bir şeylerin yanlış gitme olasılığı hakkında endişelenir. Bunlar, neredeyse tüm hamile kadınların bir dereceye kadar yaşadığı normal endişelerdir.

Bir çocuğu dünyaya getirmeye eşlik eden normal endişeler genellikle tıbbi yardım, eğitim, sosyal destek ve kendi kendine yardım stratejilerini kullanmakla ilgilenir . Bununla birlikte, bazen, bu korku patolojik ve o kadar şiddetli olabilir ki, kadınlar hamile kalmaktan veya tamamen doğum yapmaktan kaçınırlar.

Tokofobi Ne Kadar Yaygındır?

Hamilelik ve doğum hakkında korku ve endişelerin olması tamamen normaldir. Belli bir korkuya sahip olmak, bazı şekillerde aslında faydalı olabilir, çünkü kadınları bu endişelerle başa çıkmak için anne bakımı ve tavsiye almaya yönlendirir.

Bu korku aslında oldukça yaygındır, hamile kadınların% 80 kadarı doğum sırasında ağrı, sağlık ve güvenlik gibi şeyler için bir dereceye kadar endişe duymaktadır.

Bu tür endişeler normal olmakla birlikte, kadınların çoğunluğu işgücü ve doğum süreci hakkında daha fazla bilgi edinerek, diğer kadınlarla konuşarak ve hamilelik bakım sağlayıcılarına danışarak bu endişelerle başa çıkabilir.

Daha Fazla Araştırma

Bununla birlikte bazı durumlarda, bu korku o kadar şiddetli ve zayıflatıcı olabilir ki, tokofobi olarak teşhis edilebilir. Tokofobinin ne kadar yaygın olabileceği belirsizdir. Bazı araştırmalar oranları %2 ve% 15 arasında bir yerlerde gösteriyor.

Prevalans oranlarına bakan bir başka çalışmada, araştırmacılar kadınların sadece% 0.032’sinin tokofobi yaşadığını tahmin etti.

Her ikisi de sıklıkla kapsanmasına rağmen, doğum korkusu ile tokofobi arasında önemli ayrımlar olduğunu belirtiyorlar. Doğum korkusu, doğumla ilgili korkulu duygu ve düşüncelerin sürekliliğini içerir.

Bu korkunun normal seviyeleri nispeten düşük olma eğilimindeyken, şiddetli seviyeler bir kadının günlük işleyişini etkileyebilir.

Tokofobi için yaygınlık oranları tahminlerindeki farklılıklar, durumun araştırmacılar tarafından nasıl tanımlandığına bağlı olarak değişebilir. Göreceli olarak orta düzeyde korku olan kadınlar, şiddetli kaygı yaşayan kadınlarla dolu olabilir ve bazı kadınlara yanlış tanı konmuş olabilir.

Tokofobi Nedenleri

İki farklı tokofobi türü vardır:

Birincil tokofobi , hiç doğum yaşamamış kadınlarda görülür. Ergenlik döneminde başlayabilir, ancak bir kadın hamile kaldıktan sonra da ortaya çıkabilir. Cinsel saldırı veya tecavüze uğrayan kızlarda ve kadınlarda da görülebilir. Hamilelik ve doğum sırasında yapılan tıbbi muayeneler de orijinal travmanın geri dönüşlerini tetikleyebilir.

, hiç doğum yaşamamış kadınlarda görülür. Ergenlik döneminde başlayabilir, ancak bir kadın hamile kaldıktan sonra da ortaya çıkabilir. Cinsel saldırı veya tecavüze uğrayan kızlarda ve kadınlarda da görülebilir. Hamilelik ve doğum sırasında yapılan tıbbi muayeneler de orijinal travmanın geri dönüşlerini tetikleyebilir. İkincil tokofobi , daha önce hamilelik ve doğum geçirmiş kadınlarda görülür. Genellikle travmatik doğum ve doğumun sonucudur. Bununla birlikte normal travmatik olmayan doğumları olan kadınların yanı sıra düşük, ölü doğum, hamileliğin sonlandırılması veya doğurganlık tedavisi başarısız olan kadınlarda da ortaya çıkabilir.

Tokofobi gelişimine katkıda bulunabilecek bazı nedenler şunları içerebilir:

Bilinmeyen korkusu, kontrol kaybı ve mahremiyet

Anksiyete, depresyon veya çocuklukta cinsel istismar öyküsü olması

Acı korkusu

Bebeğin hayatı için korku ve / veya tıp pratisyenlerine güven eksikliği

Kaygıyı yönetmeyi zorlaştıran hormonal değişiklikler

Genç yaşta hamile kalmak, fakirleşmek veya sosyal destek eksikliği gibi psikososyal faktörler

Arkadaşlarınızdan veya sosyal medyadan travmatik doğum hikayeleri duymak

Preeklampsi ve ölüm gibi doğumla ilgili komplikasyon korkusu

Doğum ve doğum süreci üzerindeki belirsizlik.

Tokofobi Belirtileri

Tokofobi, insanların belirli bir nesne veya durum hakkında mantıksız bir korku hissettiği endişe bozukluğu olan bir tür spesifik fobidir .

Tokofobi belirtileri uyku bozuklukları, panik ataklar, kabuslar ve kaçınma davranışlarını içerebilir.

Diğer belirtiler arasında şunlar olabilir:

Hamilelik ve doğum düşüncesinde dehşet hissi

Endişe ve depresyon

Aşırı doğum kusuru, ölü doğum veya anne ölümü korkusu

Doğumları için sezaryen konusunda ısrar.

Kadınlar bazen hamile kalma korkusundan herhangi bir cinsel aktiviteden kaçınabilirler. Hamile kalanların seçmeli bir kesit istemesi, doğumla ilgili daha fazla travma hissetmesi ve bebeği ile bağ kurmakta zorluk çekmesi daha olasıdır.

Erkekler de tokofobi yaşayabilir. Araştırmacılar, tokofobisi olan erkeklerin genellikle eşlerinin ve çocuklarının sağlığı ve güvenliği konusunda ciddi bir korkuya sahip olduklarını bulmuşlardır .

Bu korku doğum, tıbbi tedaviler, karar verme, mali durum ve ebeveyn yetenekleri konusundaki endişelere odaklanma eğilimindedir.

Tokofobi Tedavisi

Tokofobili kadınların hem annenin hem de çocuğun sağlıklı olmasını sağlamak için tedavi alması önemlidir. Bu, kadının doğum uzmanından bir psikolog veya psikiyatristle koordinasyon halinde destek almayı içerebilir. Bir akıl sağlığı uzmanı, önceden var olan depresyon veya anksiyete koşulları da dahil olmak üzere bozukluğun ilk başta gelişmesinin altında yatan temel nedenlerden bazılarına yardımcı olabilir.

Anne sağlığı sağlayıcıları, kadınların korkularını doğum sürecini çevrelediğini ve yeterince ele alındığını hissetmeleri için güvence, eğitim ve uygun sağlık hizmetleri sunabilir.

Destek

Sosyal destek kaynakları bulmak önemlidir. Birçoğu için, sadece onlara yardımcı olacak orada insanlar olduğunu bilmek rahatlatıcı olabilir.

Araştırmalar, ciddi hamilelik ve doğum korkusu olan hamile kadınlara destek sunulmasının semptomları en aza indirmek için etkili bir strateji olabileceğini bulmuştur.

Birçok kadın, çoğunlukla anneler, kız kardeşler, aile üyeleri ve arkadaşlar da dahil olmak üzere, çocuk sahibi olma konusunda deneyimi olan diğer kadınların rehberliğini ve desteğini arar. Araştırmalar, ciddi doğum korkusu olan kadınlara destek sağlanmasının sezaryen oranlarında% 50 azalma ile sonuçlandığını göstermiştir.

Terapi

Bilişsel davranış terapisi ve psikoterapi, tokofobi tedavisinde de etkili olabilir. BDT, kısa süreli süresi ve spesifik semptomlara odaklanması nedeniyle iyi bir seçim olabilir.

İlaçlar

İlaçlar, tek başına veya altta yatan depresyon, anksiyete veya diğer psikiyatrik bozuklukları tedavi etmek için diğer tedavi yaklaşımlarıyla birlikte kullanılabilir.

Tokofobi ile Başa Çıkma

Önemli bir doğum ve hamilelik korkusunun hayatınızı etkilediğini düşünüyorsanız, ihtiyacınız olan yardımı almak için atabileceğiniz adımlar vardır.

Duygularınızı Tartışın

Bazı endişeler normaldir ve doktorunuz veya ebeniz güvence ve daha fazla yardım sağlayabilir. Güvenilir arkadaşlarınızla veya sevdiklerinizle konuşmak da yardımcı olabilir. Korkularınızı anlayan ve destek sunacak insanlar olduğunu bilmek kaygıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

Doğum Planı Oluşturmaya Başlayın

Ağrı yönetimi ve doğum yapma seçenekleriniz de dahil olmak üzere istekleriniz ve ihtiyaçlarınız hakkında doktorunuzla konuşun. Bir plana sahip olmak ve doğurma yönteminizi seçmek, kendinizi daha güçlü ve kontrol sahibi hissetmenize yardımcı olabilir.

Doğumdan Kaçının “Korku Hikayeleri”

Bu tür hikayeleri duymak tokofobinizi şiddetlendirebilir. Bunun yerine, iyi tıbbi bilgiler arayın ve doğumla ilgili olumlu deneyimlere odaklanın. İnsanlar duymak istemediğiniz hikayeleri paylaşmaya çalışırsa, durmalarını istemek tamamen kabul edilebilir.

Doğum Öncesi Destek Dersine Katılın

Doğum sırasında neler olduğu ve doğum ağrısını yönetmek için neler yapabileceğinizi öğrenmek, yaklaşımınız doğum yaparken daha yetenekli hissetmenize yardımcı olabilir.

Akıl Sağlığı Uzmanıyla konuşun

Korkunuz hayatınıza müdahale ediyorsa, doktorunuzdan sizi bir psikiyatrist, psikolog, danışman veya daha fazla tavsiye ve yardım sunabilecek başka bir akıl sağlığı sağlayıcısına yönlendirmesini isteyin.

Değil..

Tokofobi nadir olmakla birlikte, bir kadının hayatı ve işleyişi üzerinde büyük bir etkisi olabilir. Bu ciddi doğum korkusu olan insanlar, çocuk sahibi olmak isteseler bile hamile kalmaktan kaçınabilirler.

Uygun destek ve tedavi, kadınların çevreleyen hamilelik ve doğumla ilgili korkuları ele alabilir, bu da semptomları yönetmeyi ve sağlıklı bir hamilelik ve pozitif doğum deneyimine sahip olmayı mümkün kılar. Tokofobi belirtileri olabileceğinden endişe ediyorsanız doktorunuzla konuştuğunuzdan emin olun.