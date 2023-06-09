İyi Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, yeminin ardından ilk soru önergesini kira artışlarında konutlara getirilen sınırlamanın işyerleri içinde getirilmesine konusunda verdi.

Konu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İyi Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Kira artışlarında konutlara getirilen sınırlamanın işyerleri içinde getirilmesine dair soru önergemizi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından yazılı olarak cevaplandırması istemiyle verdik.”