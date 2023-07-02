\u0130stanbul'da en pop\u00fcler Rus m\u00fczikleri ve en iyi hit m\u00fcziklerin en iyi DJ'lerin performanslar\u0131 ile ve Yabanc\u0131 ve T\u00fcrk sanat\u00e7\u0131lar\u0131n sahne ald\u0131\u011f\u0131 Podium Exclusive Club a\u00e7\u0131ld\u0131.\u0130STANBUL (\u0130GFA) -\u00a0\u0130stanbul'un en \u00f6nde gelen ve yapt\u0131\u011f\u0131 organizasyon ile partilerden ad\u0131ndan olduk\u00e7a s\u00f6z ettirerek gece hayat\u0131na y\u00f6n veren \u00fcnl\u00fc i\u015fletmeci Tolga Karadeniz yaz sezonunu Moskova'n\u0131n \u00fcnl\u00fc pop \u015fark\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131 a\u011f\u0131rlayarak a\u00e7t\u0131. Karadeniz, \u0130stanbul'da ilk kez ve sadece Podium Exclusive Club'da pop\u00fcler \u015fark\u0131 'Vah\u015fi Di\u015fi Aslan'\u0131n Sanat\u00e7\u0131lar\u0131 Alex & Rus'u misafir etti. Giyim tarz\u0131 ve polemikleriyle magazin g\u00fcndeminden d\u00fc\u015fmeyen \u015fark\u0131c\u0131 Tu\u011fba Ekinci konseri ile mekanda co\u015fku doru\u011fa \u00e7\u0131kt\u0131.\n\nTolga Karadeniz, Tu\u011fba Ekinci, Alex& Rus eventlerine ola\u011fan\u00fcst\u00fc bir kat\u0131l\u0131m\u00a0sa\u011fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlat\u0131rken, "Eventlerimiz artarak devam edecek.\u00dcnl\u00fc isimleri sevenleri ile bulu\u015fturmaya devam edece\u011fiz. Do\u011fum g\u00fcn\u00fc, bekarl\u0131\u011fa veda, \u00f6zel davet,\u00a0\u00f6d\u00fcl t\u00f6renleri ve organizasyonlar i\u00e7in\u00a0 Podium Club Exclusive kap\u0131lar\u0131n\u0131 sonuna kadar a\u00e7t\u0131. \u00c7ar\u015famba,per\u015fembe,cuma, cumartesi ve pazar g\u00fcnleri 22:30-05:00 saatleri aras\u0131nda a\u00e7\u0131\u011f\u0131z.Toplu ta\u015f\u0131ma ara\u00e7lar\u0131 ile bize kolayca ula\u015fabilirsiniz.Rus m\u00fczikler ba\u015fta olmak \u00fczere hit par\u00e7alar\u0131\u00a0dinleyece\u011finiz ve e\u011flenece\u011finiz mekanlar\u0131n aras\u0131nday\u0131z. Bunlar\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda \u00f6zel bar servisi ile \u00f6zel alkoll\u00fc kokteyller sunuyoruz. S\u00fcrprizlerimiz bitmiyor, Gogo Danslar\u0131, darbuka, g\u00f6bek danslar\u0131 ile daha fazlas\u0131n\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 g\u00f6sterilerimizle siz de \u015fa\u015f\u0131racaks\u0131n\u0131z" dedi.