Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Türkçe Öğretimi ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri için gezi ve iftar programı düzenlendi.BURSA (İGFA) - Ramazan ayı münasebeti ile organize edilen etkinlikte, Türkiye’ye hem Yurtdışı Akraba Toplulukları Bursuyla (YTB) hem de kendi imkânlarıyla gelen TÖMER öğrencileri yer aldı. BTÜ TÖMER’in gerçekleştirdiği etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediyesi de destek verdi.

Türkiye’ye yükseköğrenim görmek amacı ile gelen ve lisans eğitimleri öncesinde BTÜ TÖMER’de Türkçe dil öğrenimi gören yabancı öğrenciler, etkinlik kapsamında ilk olarak Bursa şehir merkezini gezdi. Profesyonel rehber eşliğinde şehrin tarihî yerlerini ziyaret eden öğrenciler bir yandan bu eserleri görmek ve incelemek diğer yandan da Türk kültürüne ait değerleri yakından tanıma fırsatını buldular. TÖMER’in organize ettiği etkinlikte, Yeşil Cami’yi, Ulu Cami’yi, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbelerini, Koza Han’ı ve Tophane’yi gezen öğrenciler, Türkçe dinleme, izleme ve konuşma becerilerini aktif bir şekilde uygulamaya dökmüş oldular.

BTÜ TÖMER öğrencileri Bursa’nın tarihi yapılarına ziyaretlerinin ardından, kendileri için düzenlenen iftar organizasyonuna katıldılar. Bursa Büyükşehir Belediyesi Gölpark tesislerinde gerçekleşen iftar organizasyonunda Dünyanın dört bir yanından gelen TÖMER öğrencileri aynı iftar sofrasına misafir olarak, Türk kültürünün birlik ve beraberlik hasletlerini de tanıma fırsatını buldular.

Gün boyu süren etkinlikte öğrencilere TÖMER Müdürü Öğr. Gör. Alev Cuydur ile birlikte öğretim elemanları Öğr. Gör. Yasemin Köksal Çakır, Öğr. Gör. İpek Ercanaslan, Öğr. Gör. Şeyma Yavuz ve Öğr. Gör. Canseli Selçuk eşlik etti.