Kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşme görüşmelerinde bugün müzakerelerin tamamlanacağı son toplantı yapılacak.ANKARA (İGFA)- Milyonları ilgilendiren 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. Belirlenen takvim gereği müzakereler bugün sona erecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak olan toplantı için yetkili sendika Memur-Sen'in Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu işveren tarafını yeni teklif sunmaya çağırmıştı.

Uzlaşma sağlanırsa memur ve emeklisinin 2024-2025 yılını kapsayacak zam oranları belli olacak

Uzlaşmanın olmaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek ve 11 üyeden oluşan kurul oy çokluğuyla karar alacak.

31 Ağustos'ta memur ve emeklisinin zam oranları netlemiş olacak.