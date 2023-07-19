Memur ve memur emeklilerini kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Yetkili konfederasyon Memur-Sen, 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak.ANKARA (İGFA) -Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ağustos itibarıyla başlayacak.

Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.

Görüşmelere sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Memur-Sen, sözleşme tekliflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere dün Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu topladı.

Toplantıda, 74'ü yeni, 29'u korunması gereken, 17'si ise geçen toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşturulmayan olmak üzere toplam 120 teklif üzerinde mutabık kalındı.

7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin ele alındığı toplantının ilk bölümünde konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, 7.Dönem Toplu Sözleşme'nin kamu görevlilerinin son dönemde yaşadığı mali kayıpların telafisi için bir fırsat olduğunu dile getirerek "Ağustos ayında kamu görevlilerine sunulacak teklif çarşı pazardaki fiyatları, enflasyondaki artışı, kurdaki yükselişi gözeterek bize sunulmalıdır. Kamu görevlilerinin son toplu sözleşmeden bu yana yaşadığı ekonomik kayıpların ürettiği memnuniyetsizlik de göz ardı edilmemelidir” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul da genele ilişkin tekliflerin detaylarını anlattığı bir sunum gerçekleştirdi.

Maaş artış oranlarıyla birlikte kira yardımının da aralarında bulunduğu 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak Memur-Sen, aynı gün teklif dosyasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulacağı kaydedildi.