30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan karara göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.