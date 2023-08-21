Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli ve yaşlıların ücretsiz şehir içi ulaşımı için yapılan gelir desteği ödemelerinin sürdüğünü kaydetti.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşları ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemelerinin sürdüğünü belirterek, "Bakanlık olarak hak temelli anlayışla belirlediğimiz hizmetlerimize başta engelli ve yaşlı vatandaşlarımız olmak üzere her bireyin eşit, tam ve ayrımcılığa uğramadan toplumsal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla devam edeceğiz" dedi.

Ücretsiz seyahat hakkından yararlanan 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan engelli vatandaşların şehir içi toplu taşımada ücretsiz taşınmasının kanunla düzenlendiğini belirten Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca engelli ve yaşlı vatandaşları ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemelerinin 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla yüzde 50 artırıldığını anımsattı.

Bakan Göktaş, "Buna göre şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel deniz yolu ulaşım aracı için yaptığımız ödeme 3 bin 375 TLye, Ankara ve İstanbul'da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için desteğimiz 4 bin 500 TLye yükseldi. Diğer büyükşehirlerde, şehir içi toplu taşıma aracı için yaptığımız destek 3 bin 375 TLye, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma aracı için desteğimiz 2 bin 700 liraya yükseltilmiş oldu" dedi.

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşları ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemelerinin sürdürdüğünü belirterek, "Bakanlık olarak ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında engelli ve yaşlılar için 2015 yılından günümüze kadar 1 milyar 740 milyon TL gelir desteği ödemesi yaptık. Sosyal hizmet anlayışımızı yaşlılar, engelliler ve toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırdık. Bakanlık olarak hak temelli anlayışla belirlediğimiz hizmetlerimize başta engelli ve yaşlı vatandaşlarımız olmak üzere her bireyin eşit, tam ve ayrımcılığa uğramadan toplumsal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla devam edeceğiz. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma imkânlarından ücretsiz bir biçimde yararlanabilmeleri için gereken desteği sürdüreceğiz" diye konuştu.

