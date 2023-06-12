Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Nihavend Çay Bahçesi ağaçlandırma alanına Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede Ali Nihat Gökyiğit Korusu adı verildiKOCAEİL (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TEMA Kocaeli Şubesi tarafından ağaçlandırılan alana Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede Ali Nihat Gökyiğit Korusu adı verildi. Gölcük’te düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, ellerindeki dövizler ve geri dönüşümden kazandırdıkları kıyafetlerle çevrenin önemine dikkat çekti.

Kazıklı Kervansaray Nihavend Çay Bahçesi ağaçlandırma alanında düzenlenen törene Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tekdaş ve TEMA Vakfı Kocaeli Şubesi Başkanı Nermin Tol’un yanı sıra çok sayıda ana ve ilköğretim okulu öğrencisi katıldı.

İSİMLERİ SONSUZA DEK YAŞAYACAK

Programda konuşan Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Toprak Dede ve Yaprak Dede’nin isimlerinin yaşatılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Soydabaş ise Büyükşehir tarafından yapılan çalışmalarla yeşil alan miktarının her geçen gün arttığına dikkat çekti. Toprak bilincinin oluşturulmasında büyük emeği olan iki önemli şahsiyetin adlarının yaşatılmasına vurgu yapan Başkan Vekili Soydabaş, Karaca ve Gökyiğit Korusu’nun kent sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Çok sayıda doğal güzelliğe ev sahipliği yapan Kocaeli’nin kişi başına düşen yeşil alan miktarı her geçen gün artıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları sonucu 2022 yılı sonu itibariyle kişi başına düşen yeşil alan miktarı 13 metrekarenin üzerine çıktı.

KOCAELİ’DE YEŞİL ALAN 32 KAT ARTTI

2004 yılında Kocaeli’de kişi başına düşen yeşil alan miktarı yalnızca 0,4 metrekareydi. Aradan geçen 18 yıllık süreçte kişi başına düşen yeşil alan miktarı 32 kat artarak 13,05 metrekareye ulaştı. Millet bahçelerinin yanında çok sayıda park inşa eden, kent sakinlerini yeşille buluşturan farklı projelere imza atan Büyükşehir’in İzmit Millet Bahçesi, Karamürsel Millet Bahçesi, Derince Sağlıklı Yaşam Parkı gibi dev projelerinin yapımı ise sürüyor.