Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) dokuzuncu durağı olan Fransa hafta sonunda ilk yarışta damalı bayrağı ilk sırada geçti. Yarışa 4. cepten başlayan Toprak üst üste ataklarla podyumun birinci basamağını almayı başardı.İSTANBUL (İGFA) - Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) dokuzuncu durağı olan Fransa hafta sonunda ilk yarışta damalı bayrağı ilk sırada geçti. Yarışa 4. cepten başlayan Toprak üst üste ataklarla podyumun birinci basamağını almayı başardı. 2023 WSBK Fransa etabında superpole ve ikinci yarış yarın koşulacak.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) dokuzuncu durağı olan Fransa hafta sonunda ilk yarışı podyumun ilk basamağında tamamladı.

Yarışa dördüncü sıradan başlayan Pata Yamaha Prometeon takımı pilotu Toprak, ilk turda yaptığı ataklarla birlikte ikinci sıraya aldı. İkinci turda şampiyona lideri Alvaro Bautista’yı da geride bırakan Toprak, liderliğe yükseldi. Bautista, bir sonraki tur teknik problem yaşayarak en son sıraya kadar düştü.

Yarışın kalan kısmında Ruben Rinaldi ile sıkı bir mücadeleye giren Toprak, 7 tur kala yaptığı etkili atakla zirveyi aldı. Yarış sonuna kadar yerini koruyan Toprak Razgatlıoğlu yarışı da zirvede bitirmeyi başardı.

Toprak Genel Klasmanda İkinci Sırada

Toprak Razgatlıoğlu aldığı sonuçla birlikte genel sıralamada 378 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Toprak şampiyona lideri Alvaro Bautista ile de arasındaki puan farkını 55'e indirdi. Fransa’da superpole ve hafta sonunun ikinci yarışı 10 Eylül Pazar günü koşulacak.