Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) üçüncü durağı olan Hollanda’da hafta sonunun ilk yarışını üçüncü sırada tamamladı.İSTANBUL (İGFA) - Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) üçüncü durağı olan Hollanda’da hafta sonuna podyumla başladı. Assen TT Pisti’nde koşulan yarışa ikinci cepten başlayan Pata Yamaha Prometeon takımı pilotu Toprak, yarışı üçüncü sırada tamamladı.
Toprak Razgatlıoğlu, 21 tur koşulan yarış boyunca verdiği mücadeleyle podyumu korumayı başardı. Yarışa dördüncü sıradan başlayan Alvaro Bautista günün kazanan ismi olurken, podyumun ikinci sırasında Jonathan Rea yer aldı. Toprak Razgatlıoğlu aldığı sonuçla birlikte genel sıralamada 91 puanla ikinci sırada yer alıyor. Hollanda’da superpole ve hafta sonunun ikinci yarışı bugün koşulacak.