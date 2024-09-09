Herkes Duysun Medya Sosyal Medya Müdürü Toprak Doğan ve Damla Deveci düzenlenen muhteşem düğünle dünyaevine girdi.BURSA (İGFA) - Akustik Garden’da düzenlenen görkemli kır düğününe çok sayıda davetli katıldı.

Davetliler, gelin ve damadın ailelerini tebrik edip mutluluklar diledi.

Çiftin şahitliklerini, İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, Mema İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Bulan, Herkes Duysun Medya Genel İdare Müdürü Sevil Şaru, Ümit Akkoyun, Musa Yeşildağ ve Emirhan Akgül üstlendi.

Çiftlerin aileleri gelen misafirleri kapıda karşılayarak ve yakından ilgilenerek davetlerine icabet eden herkese teşekkür ederken, alkışlar içerisinde salona giren çiftin özel dansı ise konuklardan büyük alkış aldı.

Çiftin ilk dansının ardından nikah kıyılması ile birlikte başlayan düğün, oyun havaları, halaylar ve Sivas havaları ile devam etti.